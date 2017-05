Ein Banker als Symbol

Georg Funke steht in München vor Gericht. Neun Jahre nachdem von staatlicher Seite über zehn Milliarden Euro in die pleitebedrohte Hypo-Real-Estate-Bank (HRE) gepumpt worden sind, deren Chef er war. Bis heute stehen Bürgschaften für weit über 100 Milliarden Euro im Rahmen der staatlichen HRE-Nachfolgerin FMS im Feuer. Vorgeworfen wird ihm Bilanzfälschung. Doch im Grunde geht es darum, dass er die Schuld für die Beinahepleite der Bank bei anderen sucht: dem damaligen Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann beispielsweise, der Kredite verweigert und die staatliche Bereitschaft zum Engagement hätte testen wollen. Oder beim früheren Finanzminister Peer Steinbrück (SPD), der sich unglücklich »verplappert« hätte und von »Abwicklung« sprach, was potentielle Kreditgeber verschreckt habe.

Funke war Vorstandsvorsitzender der HRE von deren Gründung 2003 bis zu seinem Rücktritt am 7. Oktober 2008. Das Kreditinstitut entstand als Folge der Auseinandersetzung innerhalb...