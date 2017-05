Hoffen auf Corbyn

Die letzte Chance, sich als Wähler für die britischen Parlamentswahlen am 8. Juni zu registrieren, verstrich um null Uhr in der Nacht von Montag zu Dienstag. Die Unterstützer des linken Labour-Vorstizenden Jeremy Corbyn nutzten bis dahin jede Gelegenheit im Internet, um vor allem junge Menschen zur Registrierung zu bewegen.

Die absoluten Zahlen stehen noch nicht endgültig fest, doch ist ein gewisser Ansturm auf die Wahlurnen wahrnehmbar. Laut einem Bericht der BBC vom 7. Mai hatte sich damals schon in der kurzen Zeit seit der Ankündigung der vorgezogenen Parlamentswahlen durch Premierministerin Theresa May im April knapp eine Million Menschen registriert. 42 Prozent von ihnen sind unter 25 Jahre alt. Hier liegt Corbyns stärkstes Wählerpotential.

Das zeigte sich auch am Samstag während eines Musikfestivals im Sta­dion des Fußballvereins Tranmere Rovers in der Nähe von Liverpool. Nach einer kurzen Überraschungsrede Corbyns an das Publikum sangen Tausende Besu...