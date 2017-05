Keine Zukunftsperspektive

Die Bundesregierung spielt mit Existenzen. Sie setzt Millionen Kinder in Deutschland bitterer Armut aus. Die Zahl der Minderjährigen in Hartz-IV-Haushalten ist 2016 weiter gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit an die Linksfraktion im Bundestag hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Waren im Dezember 2015 1,54 Millionen Kinder weitreichenden Entbehrungen ausgesetzt, waren es ein Jahr später bereits 1,6 Millionen. Ende 2013 hatte die Zahl bei 1,47 Millionen gelegen. Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die länger als vier Jahre von Hartz IV abhängig sind, hat sich zwischen Dezember 2013 und 2016 von 490.000 auf 522.000 erhöht.

Der Kovorsitzende der Linksfraktion Dietmar Bartsch sagte zu dpa: »Die massiv gestiegenen Zahlen von Kindern in Hartz IV unter der jetzigen Regierung sind ein Armutszeugnis für die große Koalition.« Hier paare sich Ignoranz mit Unfähigkeit. »Es ist skandalös, dass Familienplanung heute oftmals Armutsri...