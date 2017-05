Gespielte Sorgen um Waffendeal

Während seines Besuchs in Riad hat der US-Präsident am Sonntag geplante Waffenlieferungen an Saudi-Arabien in einem Gesamtwert von mindestens 110 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Das Paket enthält Panzer, Artillerie, Schützenpanzer, Kampfhubschrauber und Luftabwehrsysteme. Auch Patrouillenboote und Kriegsschiffe, wie sie die Saudis für ihre mörderische Hungerblockade gegen den Jemen benötigen, sind Teil der Abkommen.

»Das ist eine Angelegenheit, die uns wirklich Sorgen machen sollte«, beanstandete das israelische Regierungsmitglied Yuval Steinitz den riesigen Deal, angeblich das größte Waffengeschäft, das jemals von einer US-Regierung abgeschlossen wurde, im Nachhinein. Für derart umfangreiche Lieferungen müsse Israel von den USA eine Erklärung verlangen. »Außerdem sollten wir sicherstellen, dass diese Hunderte von Milliarden Dollar an Waffen für Saudi-Arabien auf keinerlei Weise Israels militärischen Vorsprung untergraben. Schließlich ist Saudi-Arabien i...