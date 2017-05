Steinzeitindustrieboss des Tages: Elon Musk

In den Medien stehen die Namen von Internetmilliardären. Aber haben, um es mit Brechts »Fragen eines lesenden Arbeiters« zu sagen, die Herren Gates, Zuckerberg, Thiel etc. selbst die seltenen Erden geschürft, die für Computer unerlässlich sind? Wer baut die Betten, in denen Airbnb schlafen lässt? Der britische Guardian gab nun einen kleinen Teil der Antwort und berichtete über das Autowerk des – was sonst – Milliardärs Elon Musk, der in Fremont/Kalifornien Elektroautos der Marke Tesla herstellen lässt. Fazit des Textes, aus dem die FAZ am Samstag zitierte: Die »Zukunftsfabrik« funktioniert mittels S...