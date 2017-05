Rock the vote

Es ist nicht schwer, die offizielle Politik zu verdammen, weil sie ein schmutziges, verdächtiges und generell eher schmieriges Geschäft ist. Es sagt schon alles über dieses Metier, dass durchschnittliche Politiker heute von sich behaupten, sie seien gar keine! Bei radikalen Aktivisten und Revolutionären steht Politik deshalb in dem Ruf, unsauber oder gar verdorben zu sein.

Aber auch Revolutionäre sind keine Heiligen. Die Verhältnisse bringen sie oft dazu, Grenzlinien zu überschreiten, die sie selbst einmal gezogen hatten. So zum Beispiel als der Mitbegründer der Black Panther Party (BPP), Huey P. Newton, der zuvor die Meinung vertreten hatte, die BPP werde sich niemals an bürgerlichen Wahlen beteiligen, schon wenige Jahre später für den US-Kongress kandidierte. Bei einigen anderen Panthers lief das ähnlich. So kandidierte Eldridge Cleaver sogar für das Amt des US-Präsidenten, und auch Elaine Brown und Bobby Seale, der mit N...