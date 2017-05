Bejubelte Heimkehr

Kaum aus US-Haft in seine Heimat Puerto Rico entlassen, flog der Unabhängigkeitsaktivist Oscar López Rivera am vergangenen Donnerstag wieder in die Vereinigten Staaten. Dort bereitete die puertoricanische Gemeinde des Chicagoer Stadtteils Humboldt Park dem 74jährigen einen warmherzigen Empfang. Vom scheidenden US-Präsidenten Barack Obama im Januar begnadigt, war López zunächst in den Hausarrest nach San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos, überstellt und dort am vergangenen Mittwoch endgültig in die Freiheit entlassen worden. Nur einen Tag nach dem Ende seiner 36jährigen Tortur als politischer Gefangener in US-Gefängnissen kehrte López nun wieder in die Stadt zurück, in die er als Teenager mit seiner Familie wegen der katastrophalen sozialen Lage in seiner karibischen Heimat emigriert war.

Die Chicago Tribune schrieb, es habe am späten Donnerstag nachmittag so ausgesehen, als seien »ausnahmslos alle Einwohner des Stadtteils auf den Beinen«, um López zu empfa...