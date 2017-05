Daimler und die Bundeskanzlerin

Es ist ein interessantes Beispiel für das Zusammenspiel von Kapital und deutschem Staat: Der Autobauer Daimler will vermehrt auf elektrisch angetriebene Wagen setzen; die Bundeskanzlerin betont, die »Elektromobilität« vorantreiben zu wollen. Der Konzern setzt nicht nur auf neue Pkw-Modelle, sondern will auch die dazugehörigen Batteriesysteme selbst entwickeln; die Bundeskanzlerin erklärt, dass »es schon wünschenswert« wäre, dass in Deutschland an den Batterien geforscht wird.

In dieser Art äußerte sich Angela Merkel (CDU) am vergangenen Samstag in einem Video-Podcast. An diesem Montag wird die Regierungs­chefin in Kamenz zusammen mit Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) bei der Grundsteinlegung einer zweiten Batteriefabrik von Daimler dabeisein.

Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte bereits im März, bei der Hauptversammlung des Autobauers in Berlin, erklärt, der Konzern werde die Batterieproduktion ausweiten. Effiziente Ladesysteme könnten ...