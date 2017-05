Mordsdeal mit Saudi-Arabien

Kriege sind ein blutiges Geschäft, und ein profitables. Für die USA allemal. Damit das so bleibt, hat US-Präsident Donald Trump am Samstag, dem ersten Tag seines bis zum heutigen Montag dauernden Besuchs in Saudi-Arabien, einen Vertrag über Waffenlieferungen an die wahhabitische Monarchie abgeschlossen. Riad kauf Mordgerät in Höhe von rund 110 Milliarden US-Dollar (knapp 100 Milliarden Euro). Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden US-Dollar aus den Vereinigten Staaten anschaffen.

Der Rüstungsvertrag gilt als einer der höchsten in der an Waffenverkäufen nicht armen US-Geschichte. Saudi-Arabien führt seit 2015 Krieg im südlichen Nachbarland Jemen. Dabei wird es auch von de...