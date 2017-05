»Zahlen bilden Sachverhalt oft falsch ab«

Ihr neues Buch, das am heutigen Montag erscheint, handelt von »Zahlentricksern«, also von jenen, die mit sogenannten Statistiken, Umfragen und Expertisen die Wirklichkeit so hinbiegen, wie sie ihnen genehm ist. Sie schlüsseln 16 der dazu angewandten Methoden auf. Welche sind die perfidesten?

Das Grundproblem ist, dass Zahlen objektiv wirken, aber den Sachverhalt oft falsch abbilden. Nehmen wir die eine Million Flüchtlinge, die 2015 angeblich nach Deutschland gelangt sind. Erstens sind längst nicht alle diese Menschen hier geblieben, und zweitens muss man die Dinge ins richtige Verhältnis setzen. Bei wahrscheinlich 800.000 Flüchtlingen kommen auf ein Dorf mit 1.000 Einwohnern mal eben zehn. Das hört sich nicht halb so dramatisch an wie eine Million. Beliebt ist auch folgendes Muster: Es gab mal ein Jahr mit einem, wie es hieß, »sprunghaften« Anstieg bei zugewanderten Rumänen und Bulgaren. Das lag aber nur daran, dass von diesen im Jahr davor praktisch keine...