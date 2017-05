Lebender Leichnam

Brasiliens Staatschef sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Trotzig verweigert Michel Temer – oder was von ihm übrig ist – seinen Rücktritt, nachdem ihn die konservative Tageszeitung O Globo durch den Wolf gedreht hatte. Deren Bericht über den heimlichen Mitschnitt eines informellen Gesprächs vom 7. März in Temers Amtssitz mit dem Fleischmagnaten Joesley Batista vom JBS-Konzern macht aus dem Präsidenten politisch Hundefutter. Zwischen den beiden gab es keine Geheimnisse: Batista plauderte aus, wie durch seinen Einfluss auf die Medien die Skandale bei JBS rasch heruntergekocht wurden, dass er sich unter den Ermittlern einen Spitzel halte und vom monatlichen Schweigegeld, das er an den wegen Geldwäsche und Korruption im Knast sitzenden Eduardo Cunha zahle. Die Entschärfung dieser Zeitbombe – der frühere Parlamentspräsident und er teilen eine Reihe dunkler Geheimnisse – fand Temer besonders prima. Der darf sich nur dank Parlamentsintri...