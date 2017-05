Gerichte stärken Sonntagsschutz

Die Genehmigung von Sonntagsarbeit am Amazon-Standort Bad Hersfeld in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2014 war rechtswidrig. Zu diesem Urteil kam das Verwaltungsgericht Kassel in dieser Woche, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am Freitag mitteilte. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung der Sonntagsarbeit durch das Regierungspräsidium Kassel nicht vorlagen. Nach den einschlägigen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes kann in Einzelfällen Sonntagsarbeit zugelassen werden, wenn diese »aufgrund außergewöhnlicher Umstände zur Vermeidung eines erheblichen Schadens« erforderlich ist. Diese Voraussetzungen seien bei dem Onlineversandhändler auch in der Vorweihnachtszeit nicht gegeben gewesen.

»Wir begrüßen diese Entscheidung als weiteren wichtigen Beitrag zur Stärkung des Sonntagsschutzes«, erklärte Bernhard Schiederig, ver.di-Landesfachbereichsleiter für den Handel in Hessen. Es sei ein sehr w...