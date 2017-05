Privatisierung vom Tisch?

Die Spitzen der Unions- und SPD-Bundestagsfraktion haben sich am Mittwoch abend auf einen Kompromiss hinsichtlich der geplanten Autobahn-GmbH verständigt. Nach dem Wortlaut der Einigung soll eine »mittelbare und unmittelbare Beteiligung Dritter an der Infrastrukturgesellschaft und möglichen Tochtergesellschaften« sowie eine »funktionale Privatisierung« auf dem Weg sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) qua Verfassung ausgeschlossen werden. Damit scheint der Weg frei zu sein für die umfassende Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, in deren Rahmen die Bundesländer im Tausch »Geld gegen Kompetenzen« Teile ihrer Hoheitsrechte an die Bundesregierung abtreten wollen.

Ursprünglich sollte das bet...