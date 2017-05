Bullshit-Bingo

Lange hatte sich der designierte Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Schweigen gehüllt. Man war gespannt: Würde die Präsentation seiner Pläne für die erste Spielzeit in Berlin am Dienstag vielleicht doch noch Substanz bringen? Schließlich geht es um die Übernahme einer der avanciertesten Sprechbühnen – und einen Abwehrkampf von Belegschaft und Publikum.

Der Auftritt des vormaligen Galeriemanagers Chris Dercon und seines sechsköpfigen Leitungsteams, darunter Festivalmanagerin Marietta Piekenbrock, hat die Gräben tiefer werden lassen. Piekenbrock verstieg sich zur Aussage, man befinde sich auf einem »charismatischen Nullpunkt«. Dercon ergänzte, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) habe ihm viele Sorgen bereitet.

Gerade einmal zwei Eigenproduktionen sind für die Spielzeit 2017/18 geplant. Dafür wird mit viel Sex and Crime an etlichen neuen Spielstätten um Eventgäste gebuhlt. Körper, Sexualität und Mode sind die Hauptthemen. Schauspie...