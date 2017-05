Dinners und Cocktails

Frankreich hat eine neue Regierung. Das von Präsident Emmanuel Macron und seinem Ministerpräsidenten Edouard Philippe zusammengestellte Kabinett stützt sich in erster Linie auf Vertreter der rechtskonservativen Partei »Les Républicains« (LR) und des Parti Socialiste (PS). Letzterer stellte mit dem bisherigen Staatschef François Hollande die Mehrheit in der Nationalversammlung. Prominentester Repräsentant der sogenannten Zivilgesellschaft in Macrons Regierungsmannschaft ist der überaus populäre Umweltschützer, Filmemacher und Fernsehmoderator Nicolas Hulot. Dem Chef der Zentrumspartei Mouvement démocrate (MoDem), François Bayrou, überließ Macron das Justizministerium. Die MoDem-Stimmen hatten entscheidend zu Macrons Sieg im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl beigetragen. Neuer Außenminister wird der der SP-Politiker Jean-Yves Le Drian. Die liberaldemokratische Europaabgeordnete Sylvie Goulard wird zukünftig aus ihrem Ministerium die französischen Kr...