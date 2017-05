Vollgepackt bis obenhin

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Von den alleinerziehenden Müttern und Vätern sind sogar 40 Prozent auf Hartz IV angewiesen. Ein auskömmlicher Job könnte abhelfen. Doch der Sprung in den Arbeitsmarkt ist für viele Eltern ein Problem: Es mangelt an Kindertagesstätten und Betreuungsplätzen für die Jüngsten. Nach neuen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln fehlen in der Bundesrepublik etwa 300.000 Kitaplätze. Das teilte IW-Sprecher Martin Oelmeier am Mittwoch gegenüber jW auf Nachfrage mit.

Am größten ist der Mangel demnach im Westen der Republik. Bremen führt die Liste des Betreuungsnotstandes an, es folgen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Rund ein Fünftel des Bedarfs konnte in der Hansestadt im vergangenen Jahr nicht gedeckt werden. Die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) will deshalb den Betreuungsschlüssel erhöhen: Statt 20 sollen künftig 21 Kinder in einer Gruppe untergebracht werden. 600 zusät...