Lauter Klassiker

In Argentinien sind am 24. Spieltag der Primera División die Karten im Rennen um die Meisterschaft neu gemischt worden.

In Santa Fe trafen am Sonntag im »Elefantenfriedhof« Colón und Unión aufeinander. Colón, bis dato die Überraschungsmannschaft des Turniers, ließ erneut wichtige Punkte liegen, konnte aber immerhin mittels eines verwandelten Strafstoßes noch ein 1:1 retten, das von Tribünengast Carlos Bianchi überschwenglich gefeiert wurde, denn sein Schwiegersohn ist der Trainer Colóns, Eduardo Domínguez. Bianchi ist der erfolgreichste silberländische Klubtrainer aller Zeiten. Mit Vélez Sarsfield und den Boca Juniors gewann er mehrfach den Weltpokal. In den Nullerjahren gab es in Argentinien sogar Demonstrationen, die forderten, dass Bianchi die Nationalauswahl übernehme. Doch der Maestro hatte mit dem korrupten Fußballverband und dessen Paten Julio Grondona nichts am Hut. So viel Rückgrat hat selten jemand gezeigt!

In Rosario kamen die Newell’s Old Boys n...