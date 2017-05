Tödlich, was sonst

Voller Freude betrat ich nach getaner Radioarbeit meinen Lieblingszigarrenladen; montags und donnerstags ist die Chefin da, die sich auskennt in der Welt der handgerollten Duft- und Aromenspender. Der Süßen, die unterdessen auch großen Gefallen am Zigarrenrauchen gefunden hat und weiter findet, bot Signora Cigarista vom Bielefelder Crüwell-Haus eine Avo Uvezian an, »ganz leicht, die rauche ich morgens gern«, ergänzte sie, während sie mir zu einer Cohiba Siglo II riet, »leider teuer, aber eben auch ganz wunderbar in Haptik, Verarbeitung und Geschmack«. Das traf in vollem Umfang zu; in der nachmittäglichen Frühlingssonne rauchte sich das mittelschwere Geschoss langsam genüsslich weg.

An »Rauchen kann tödlich sein«- oder »Rauchen ist tödlich«-Etiketten, die Onaniervorlagen berufsnichtrauchender Gesundheitsfundamentalisten, habe ich mich nicht nur gewöhnt; mir würde auch etwas fehle...