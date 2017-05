»Die Altenpflege fällt stets hinten runter«

»Der jährliche Aktionstag der Pflege sollte Anlass sein, allen Pflegekräften im Land zu danken.« Das haben Sie am 12. Mai, dem Tag der Pflege, mitgeteilt. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie die Politiker im Bundestag den Beschäftigten danken. Wie hat sich Ihre Partei, Die Linke, des Themas angenommen?

In dieser Wahlperiode haben wir 42 Anträge zum Bereich Gesundheit und Pflege gestellt. Eine Gruppe aus vier Abgeordneten der Linkspartei hat sie erarbeitet, es ging in ihnen etwa um die Arzneimittelversorgung, Krankenkassenbeiträge und Patientenrechte. Das vorrangige Thema war uns aber: mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Was genau haben Sie dem Parlament vorgelegt?

Unsere wichtigste Forderung ist die Einstellung von 100.000 weiteren Pflegekräften und die Durchsetzung einer Bezahlung nach Tarifvertrag sowohl in der Alten- wie auch in der Krankenpflege. Für den Bereich der Altenpflege haben wir etwa einen Antrag gestellt, den unsä...