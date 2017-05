Zwischen Heckenschützen

Der Boden bebt unter den Schüssen der Artillerie. Zwar wurde am 10. Mai die Einnahme der syrischen Stadt Tabka bekanntgegeben, doch gibt es noch vereinzelte Gefechte. Denn die Milizen des »Islamischen Staates«, der hier nach seiner arabischen Abkürzung Daesch genannt wird, kontrollieren noch den strategisch wichtigen Staudamm und einige Apartmentblöcke. Wie viele der Dschihadisten sich genau dort verschanzt haben, weiß niemand. Klar ist allerdings, dass sie überall Minen verlegt haben, deren Explosionen regelmäßig zu hören sind. Unterdessen rücken am Boden die kurdischen Volksverteidigungskräfte YPG und ihre Frauenverteidigungskräfte YPJ gemeinsam mit Kämpfern der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK) in die Viertel vor.

Die Offensive auf Tabka begann am 21. März mit der Einnahme des Militärflughafens durch die SDK. Am 10. Mai erklärte schließlich SDK-Kommandantin Rojda Felat die Stadt von den Islamisten befreit.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai scha...