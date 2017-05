Unter schwierigen Vorzeichen

Zum ersten Mal nach der Verabschiedung der neuen Verfassung im September 2015 und der Umstrukturierung der Himalajarepublik in ein föderales Staatswesen mit gestärkten Städten und Gemeinden finden am Sonntag in Nepal Kommunalwahlen statt. Bereits ab Donnerstag will die Wahlkommission (EC) in den 6.642 Abstimmungslokalen landesweit die Wählerausweise ausgeben und diese Gelegenheit nutzen, um die Bürger über die Regeln zu unterrichten. »Schließlich ist es diesmal ein langer Stimmzettel, weil auf der lokalen Ebene bis zu sieben Positionen zu besetzen sind«, erläuterte EC-Sekretär Nawaraj Dhakal vor der Presse. Auch die Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) hatte sich bereits besorgt über die bislang fehlende Schulung der Wähler gezeigt, weil die Gefahr der Abgabe ungültiger Stimmzettel bestehe.

Nepals Verwaltungsreform war erst Anfang März in Kraft getreten. Neben der Hauptstadt Kathmandu gibt es nun mit dem benachbarten Lalitpur (Patan), Pokhara und Bha...