Soll man heucheln, darf man lügen? Die höfische Gesellschaft hatte darauf eine klare Antwort: Grobe Aufrichtigkeit macht jedes Miteinander unmöglich. Natürlich darf man Schlechtes über andere Personen sagen – aber nur über die Abwesenden. In gemeinsamer Lästerei entsteht die schönste Harmonie. So gleitet das Gespräch von einer hübschen Formulierung zur nächsten Bosheit, und alle sind zufrieden, ohne dass irgend etwas ernsthaft gesagt würde.

Das frühe Bürgertum dagegen erhob den Anspruch der Ehrlichkeit, jedenfalls in der Theorie. Nur recht klar heraus mit der Wahrheit, ohne falsches Gedrechsel! Molières Komödie »Der Menschenfeind« musste das Publikum der Uraufführung 1666 an die Werte der aufsteigenden Klasse erinnern, auch wenn ihr Held Alceste, der rücksichtslos die gesellschaftlichen Regeln bricht, ein Adliger ist. Doch wissen wir nicht erst seit gestern, dass das Bürgertum an der Macht solche derbe Biederkeit auch nicht mag und in jedem Weltkonzern und...