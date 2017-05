Gallardo, Barckhausen, Christian

Heute wäre ein Mann 75 Jahre alt geworden, der im chilenischen Fernsehen der 60er und 70er Jahre als »Cachencho« von vielen Kindern geliebt wurde. Einige Jahre lebte und arbeitete dieser Fernando Gallardo in der DDR. Der Schauspieler, Regisseur, Kommunist und Freund des Protestsängers Víctor Jara war in der Heimat so populär, dass ihn die Putschisten nach ihrem blutigen Umsturz vom 11. September 1973 noch auf den Bildschirm ließen. Gallardo führte seine politische Arbeit illegal fort und musste schließlich doch fliehen. In der DDR spielte er kleine Fernsehrollen, inszenierte etwa am Potsdamer Hans-Otto-Theater und unterrichtete an Schauspielschulen. Auch seine Familie wurde mit offenen Armen empfangen. Tochter Irina spielte 1984 die Hauptrolle in dem noch heute sehenswerten DEFA-Kinderfilm »Isabel auf der Treppe«, der zeigt, wie Gleichgültigke...