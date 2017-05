Frankreich in Not

Europa atmet auf, behaupteten am Montag deutsche Leitmedien, als sie den Wahlerfolg von Emmanuel Macron in Frankreich beklatschten. Dabei ist das Land in Not, befindet sich das zweite Jahr in Folge im Ausnahmezustand. Vielleicht deshalb hielt sich zu Wochenbeginn niemand mit langen Lobreden für den vermeintlichen Überflieger mit ENA-Zertifikat (die École Nationale d’Administration in Strasbourg gilt als die Topkaderschmiede der herrschenden Klasse) auf. Denn die Ernüchterung folgte prompt: Am Montag kassierte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert das erste zentrale Versprechen aus Macrons Wahlkampf – Euro-Bonds werde es nicht geben, beschied er. Und die Spekulanten sorgten dafür, dass Schuldverschreibungen (Anleihen) der EU-Südflanke teurer wurden – für die jeweiligen Staaten.

»Mehr Europa« war eine Kernaussage des ehemaligen französischen Wirtschaftsministers in der Wahlkampagne. So will Macron grundlegende Veränderungen des Status quo in EU und...