Houdini des Tages: Christian Lindner

Es sollte der krönende Abschluss des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen werden: FDP-Chef Christian Lindner wollte am Dienstag in Düsseldorf »Eckpunkte für ein Entfesselungsgesetz für NRW« vorstellen. Die Liberalen wollen NRW damit von »rot-grüner Bürokratie« befreien, als da wären: strenge Klimaschutzauflagen, die »Hygieneampel« für die Lebensmittelbranche und das Tariftreuegesetz für öffentliche Aufträge. Letzteres soll garantieren, dass das Land keine Firmen engagiert, die Dumpinglöhne zahlen. Die FDP will das also weghaben, denn Freiheit ist für sie immer die Freihei...