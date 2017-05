Investieren oder Steuern senken

Straßenschäden, marode Gebäude, zuwenig Personal – in Deutschland muss mehr Geld für Infrastruktur ausgegeben werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bezifferte den Fehlbetrag am Dienstag auf mittlerweile 126 Milliarden Euro. Die Förderbank stellte Ergebnisse einer Studie vor, die sie in Kommunen erhoben hatte.

KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner sagte gegenüber dpa, der Nachholbedarf sei gerade bei Straßen mit 34 Milliarden und den Schulen mit 33 Milliarden Euro weiterhin sehr hoch. »Es ist definitiv zu früh, Entwarnung zu geben, auch wenn viele Kämmerer erwarten, den Investitionsstau weiter abbauen zu können.« 35 Prozent der befragten Kommunen rechnen nach Angaben der KfW mit weiter steigenden Ausgaben in den nächsten fünf Jahren. Im laufenden Jahr sei mit geschätzten 31,7 Milliarden Euro rund eine Milliarde Euro mehr an Investitionen geplant als 2016. Um den Rückstand langfristig abzubauen, seien aber dauerhafte Lösungen und auch strukturelle Ve...