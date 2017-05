Tödliche Geschäfte

Anlässlich der Aktionärshauptversammlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Dienstag vormittag in Berlin rund 100 Menschen gegen Rüstungsexporte und geplante Panzergeschäfte mit der Türkei protestiert. Dazu hatten Friedensaktivisten der Initiative »Legt den Leo an die Kette« und der Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« unter dem Motto »Rheinmetall entrüsten! Keine Pan­zerfabrik für Erdogan!« aufgerufen. Zentrale Forderungen waren das Verbot von Rüstungsexporten und die Um­wandlung der Kriegs- in zivile Produktion.

Vor dem Tagungsort im Stadtteil Tiergarten – direkt neben dem Bendlerblock, dem Sitz des Kriegsministeriums – hatte das Netzwerk Campact einen ausrangierten »Leo­pard«-Panzer aufgebaut. Aktivisten postierten sich während der Kundgebung mit erhobenen Händen und in Decken gehüllt vor dem Fahrzeug. Um zu verdeutlichen, was Panzer weltweit anrich­ten, stürzten sich die Kriegsgegner auf ein Signal hin kollektiv zu Boden und ve...