157.000 Kriegsopfer im Jahr 2016

Ein düsteres Bild vom Zustand der Welt zeichnet der diesjährige »Armed Conflict Survey«, den das renommierte International Institute for Strategic Studies (IISS) gestern in London vorgestellt hat. Laut dem Bericht ist die Zahl der Menschen, die in bewaffneten Konflikten ums Leben kamen, ungebrochen hoch: Weltweit belief sie sich im vergangenen Jahr auf 157.000 – rund 430 pro Tag. Die meisten Todesopfer gab es demnach mit 82.000 erneut im Nahen und Mittleren Osten. Es folgt mit 39.000 Todesopfern Lateinamerika. Ursache dafür ist, dass der Drogenkrieg in Mexiko immer weiter eskaliert und 2016 bereits 23.000 Menschen das Leben kostete, mehr Tote innerhalb eines einzelnen Landes gab es nur in Syrien (50.000). 16.000 Menschen...