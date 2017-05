Preise für Datenkraken

Am Freitag abend haben Bürgerrechtsorganisationen in Bielefeld die diesjährigen »Big Brother Awards« verliehen. Der Negativpreis ging an sechs Institutionen, Unternehmen, Organisationen und Personen, die »das Recht auf Privatsphäre, auf informationelle Selbstbestimmung und auf Datenschutz mit Füßen treten«. In der Kategorie »Arbeit« wurde die Firma »PLT Planung für Logistik & Transport GmbH« für ihren »PLT Personal-Tracker« geehrt. Das Gerät zeigt den Chefs in Echtzeit, wo sich Zeitungszusteller oder Briefträger befinden und wie schnell sie sich bewegen.

In der Kategorie »Behörden« hielt der renommierte Rechtsanwalt und Bürgerrechtler Rolf Gössner die Laudatio auf die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium. ...