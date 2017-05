Am ersten Maiwochenende lässt der Deutsche Ruderverband (DRV) traditionell einen jährlich wechselnden Verein den »Tag des Rudersports« feiern. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Friedrichshagener Ruderverein (FRV) am Rande Berlins. Dessen Bootshaus trägt wie die Anliegerstraße den Namen »Hahns Mühle«, was in der Tat auf eine Mühle zurückgeht. Die altehrwürdige Einrichtung hat hie und da »Altersflecken«, insgesamt aber steht das Areal unter dem Motto »Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein«. Ein passender Ort für die Veranstaltung des DRV, dessen Vorsitzender Siegfried Kaidel am Samstag diverse Ruderberühmtheiten begrüßen wird. Eine Fotoausstellung soll über die Geschichte des Vereins und des Sports in Berlin informieren.

Seit seiner Gründung im August 1892 hat der FRV mehr Tiefen als Höhen erlebt, aber es gibt ihn immer noch. Als einer der stärksten Berl...