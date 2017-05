Fischen wird schwierig

Etwa zehn Monate nach dem »Brexit«-Votum gehören die Fischer in Großbritannien noch immer zu den vehementesten Befürwortern des EU-Austritts. Sie fühlen sich seit langem von der Union stiefmütterlich behandelt. Ihr Argument: Durch die gemeinsame Fischereipolitik dürfen sie nur ein Drittel der Fische aus ihren eigenen Gewässern fangen. Den Rest holen sich Boote aus anderen EU-Ländern oder Drittstaaten. Fischer aus anderen EU-Ländern fangen mehr als siebenmal so viel Fisch in britischen Gewässern wie andersherum. Der Kabeljau aus dem östlichen Ärmelkanal steht beispielsweise zu rund 85 Prozent französischen Fischern zu.

Auch deutsche Trawler können bislang ungehindert und legal in britischen Hoheitsgewässern auf Fischfang gehen. Hering, Makrele und Blauer Wittling gehen nicht nur in britische Netze. Doch bald könnte es in der 200-Seemeilen-Zone rund um die Insel heißen: »UK first«. Dann wäre da...