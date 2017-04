Zauberwort Lokalisierung

Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben den deutschen Warenaustausch mit dem früheren Handelspartner schwer getroffen. Lag der Umsatz 2013 noch bei knapp 40 Milliarden Euro, betrug er 2015 mit 19,5 Milliarden nicht einmal mehr die Hälfte. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. Allerdings hat dieser Rückgang nicht nur mit den Sanktionen zu tun. Die russischen Importe aus dem Nachbarland Belarus sind im selben Zeitraum ebenfalls fast halbiert worden. Das wiederum liegt nicht nur an der durch den Verfall des Ölpreises verminderten Kaufkraft russischer Kunden und Investoren, es hat auch politische Gründe.

Unter dem Eindruck der Sanktionen scheint die Führung in Moskau inzwischen ernst zu machen mit der Reindustrialisierung, was bisher eher eine Parole war. Das betrifft nicht nur den Rüstungssektor, wo russische Unternehmen bisherige Zulieferungen aus der Ukraine ersetzen müssen. Gerade vor wenigen Tagen hieß es in Medienberichten, dass Schiffsturbinen n...