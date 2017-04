Strategie der Spannung

Vor 40 Jahren, am 1. Mai 1977, versammelte sich eine halbe Million Menschen auf dem Istanbuler Taksim-Platz. Es war die größte Arbeiterkundgebung in der Geschichte der Türkei. Aufgerufen hatte die Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften DISK, deren Führung von der illegalen Kommunistischen Partei der Türkei dominiert wurde. Direkt nach der Rede des DISK-Vorsitzenden Kemal Türkler eröffneten Scharfschützen aus dem Intercontinental-Hotel mit automatischen Gewehren das Feuer. Panzer rasten in die Menge. Am Ende lagen drei Dutzend Tote auf dem Platz, einige erschossen, die meisten von ihnen jedoch von der panisch flüchtenden Menschenmenge zu Tode getrampelt.

»Die Konterguerilla hat eine Offensive begonnen und ist in die Vorfälle vom 1. Mai verwickelt«, warnte d...