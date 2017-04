Messianisch

Es war eine der wichtigsten Wochen in der Geschichte des FC Barcelona. Das Champions-League-Viertelfinale gegen die Juve konnten die Katalanen nicht mehr drehen, weil die Italiener im Camp Nou mit einem nicht zu knackenden 6-4-0 dagegenhielten. Wenn Barça im Ballbesitz war, also fast immer, rückten Mario Mandzukic und Juan Cuadrado auf die Strafraumlinie zurück, wo sie ein Quartett von Innenverteidigern flankierten, und schlossen so den Riegel. Man fühlte sich in die frühen 80er zurückversetzt.

Nun war man gespannt darauf, wie Barca reagieren würde, denn am Sonntag ging es für die Elf von Luis Enrique im Santiago Bernabéu bereits um alles oder nichts. Nur ein Sieg im Tempel der Merengues würde den Katalanen die Chance auf einen weiteren Meistertitel erhalten. Wie hatten sie die Elimination weggesteckt? Würden sie noch einmal ihre berühmte »Rebeldía« abrufen können und die Spitzenreiter von Real Madrid, die nach dem Sieg gegen die Bayern-Bazis vor Stolz kau...