Re: Hotspot Adria – Die ­Partymacher

Im heutigen Programm Wechsel von Anspannung und Erholung. Europas Balla-Balla-Jugend hat eine neue Partylocation gefunden: Zcre Beach in Kroatien. Da wollen Sie nicht hin. Aber gucken kann man ja mal.

Arte, 19.45

1.001 Gramm

Maries Ehe ist gescheitert, weil ihr Mann sie ständig hintergeht. Da kommt ihr die Bitte ihres Vaters gerade recht: Sie soll an seiner Stelle nach Frankreich reisen und an einem Seminar über das tatsächliche Gewicht des Kilos teilnehmen. In Paris lernt Marie, dass ein Kilo nicht unbedingt ein Kilo ist, und die Begegnung mit dem Wissenschaftler Pi hat weitreichende Folgen für ihr Wertesystem. Klingt absurd genug, um interessant zu sein.

Arte, 20.15

Akte D – ...