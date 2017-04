Denkmalabbau des Tages: Rassistenobelisk

In der Nacht zum Montag, durch Polizei geschützt, entfernten Arbeiter in New Orleans einen etwa zwölf Meter hohen Obelisken, der seit 1891 Wallfahrtsort für Ku-Klux-Klan und Faschisten war. Er erinnerte an eine rassistische 5.000-Mann-Truppe, die im September 1874 für zwei Tage die Stadt beherrschte. Die Totschläger hatten die Niederlage der Sklavenhalter im US–Bürgerkrieg nicht verwunden und wollten nicht von Nordstaatlern oder gar Schwarzen regiert werden. Sie wichen von Washington entsandten Bundestruppen, keiner von ihnen wurde bestraft. 1932 brachte die städtische Obrigkeit am Obelisken eine Plak...