Mordfall Yangjie Li: Gericht schont Beamtin

Im Fall der missbrauchten und getöteten chinesischen Studentin Yangjie Li könnte das Landgericht Dessau-Roßlau Ende Mai ein Urteil gegen Sebastian F. und dessen frühere Partnerin Xenia I. (beide 21) fällen. Der forensische Psychiater Bernd Langer attestierte I. am Montag, sie sei zwar voll steuerungsfähig, aber schwer traumatisiert und in ihrer Persönlichkeit gestört. Zu F. habe sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befunden. Weil ihre Reife verzögert und die Intelligenz vermindert sei, solle das Gericht für sie das Jugendstrafrecht anwenden, regte Langer nach Angaben der Mitteldeutschen Zeitung an. Dieses sieht für Mord in besonders schwerem Fall eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft vor.

Der Gutachter schilderte die Kindheit von I. als Martyrium. Sie sei von der Mutter nicht gewollt gewesen, der Stiefvater habe sie geschlagen und missbraucht. Dies habe sie als Zwölfjährige selbst beim Jugendamt angezeigt. Als Teenager wurde sie Mutter, zwei weitere Sc...