14 Afghanen nach Kabul abgeschoben

Wieder hat es eine Sammelabschiebung aus Deutschland nach Afghanistan gegeben. Ein Flug aus München mit 14 Migranten an Bord landete am Dienstag morgen (Ortszeit) in der Hauptstadt Kabul. Damit sind seit Dezember vergangenen Jahres mehr als hundert abgelehnte Asylsuchende nach Afghanistan zurückgeflogen worden. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums kamen acht Abgeschobene aus Nordrhein-Westfalen, drei aus Bayern und jeweils einer aus Baden-Württemberg, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Die Zahlen wurden von der Bundespolizei in München bestätigt. Dazu zählte ein Mann namens Obaidullah Disan aus der unruhigen östlichen ...