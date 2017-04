Zebras im Galopp

Seit Monaten muss es tierisch schön sein, sich Zebra zu nennen. Zwar ist die Pro-Kopf-Verschuldung nirgendwo in der BRD höher als in der Stadt Duisburg, und als unsere mutige Kanzlerin vor knapp zwei Jahren angesichts steigender Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und Kriminalität direkt vor Ort ihr großes Herz mit der Veranstaltung »Gut leben in Deutschland« zeigte, ging das irgendwie unter. Aber was zählen schon solche Miseren, wenn es im Fußball läuft. Seit dem neunten Spieltag der Drittligasaison (also auf den Tag seit sieben Monaten) behauptet der MSV Duisburg als Zweitligaabsteiger ununterbrochen die Tabellenspitze: fast wie Bayern München, nur in arm. Dieser Saisonverlauf war alles mögliche, nur kein Spaziergang. Wenn die »Zebras« patzten, tat das auch die Konkurrenz. In der »stärksten dritten Liga der Welt« kann eben jeder jeden schlagen.

Mit dem FSV Frankfurt war am Samstag ein Mitabsteiger beim MSV zu G...