Wenn von gefährdeter Pressefreiheit die Rede ist, denken zur Zeit wohl die wenigsten an Japan. Doch auch im Inselreich geraten unabhängige und regierungskritische Journalisten häufig unter Druck – auch wenn sie nicht wie in der Türkei inhaftiert werden. Wie sich diese Einflussnahme gestaltet, zeigt Malte Jaspersen in »Schatten der Macht – Pressefreiheit in Japan« (SWR 2017; Ursendung Di., 10 Uhr, SWR 2). Mit Wau Holland (1951–2001), einem Aktivisten des »Chaos Computer Clubs«, setzt sich dann Nika Bertram in ihrem Hörspiel »Radio Wauland – Tune in, turn on and hack yourself« (WDR 2011; Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live) auseinander. Sie entwickelt eine Story um den fiktiven Hacker Schockwellenreiter, der mit dem Piratensender »Radio Wauland« antritt, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu verteidigen, und sich dabei ideelle Hilfe bei seinem verstorbenen Idol holt.

Was passieren kann, wenn man Idolen folgt, ohne den eigenen Kopf einzuscha...