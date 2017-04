Latenter Krieg

Im Donbass ist am Sonntag ein Patrouillenfahrzeug der OSZE-Beobachtermission auf eine Mine gefahren. Ein Insasse, ein Arzt aus den USA, kam ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, darunter eine Deutsche. Sie kamen in ein Krankenhaus in Lugansk. Ein zweites Fahrzeug der Patrouille blieb unbeschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der international nicht anerkannten Volksrepublik Lugansk in der Nähe der Ortschaft Slowjanoserbsk. Die Streitkräfte der »Volksrepublik« gaben dazu widersprüchliche Erklärungen ab. Zunächst hieß es, die Mine sei von ukrainischen Saboteuren gelegt worden. Später erklärte ein Sprecher, die Patrouille sei entgegen den Warnungen der »Volkswehr« von der vereinbarten Route abgewichen. Implizit war die Botschaft: selbst schuld. Auffällig war, dass die Behörden der VR Lugansk kein Wort des Bedauerns über den Vorfall verloren. Die OSZE-Mission ist in den Volksrepubliken ausgesprochen unbeliebt. Behörden und Bevölkerung werfen ihr...