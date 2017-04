»Ein voller Erfolg der Luftwaffe«

Gleich nach der Übernahme der Amtsgeschäfte im Januar 1933 initiierten die Nazis ein gigantisches Aufrüstungsprogramm. Sie konnten an die geheimen Rüstungsanstrengungen, die es bereits während der Weimarer Republik gegeben hatte, anknüpfen. Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, war ihm von den Siegermächten lediglich ein Berufsheer von hunderttausend Mann zugestanden worden, eine Luftwaffe sollte es gar nicht mehr geben. Also konzentrierte sich das Reichswehrministerium in den 1920er Jahren auf die Entwicklung der zivilen Luftfahrt. Offiziell wurden die vertraglichen Vereinbarungen zwar eingehalten, über ein gesondert eingerichtetes Büro konnte die Organisation einer künftigen Luftwaffe dennoch geplant werden. Die Fluggesellschaften Junkers Luftverkehr und Deutscher Aero Lloyd fusionierten 1926 zur Deutschen Lufthansa AG, mit einer Staatsbeteiligung von 37,5 Prozent. Der Direktor der Lufthansa, Hauptmann a. D. Erhard Milch, der schon le...