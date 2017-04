Hoffnung auf Kommunalwahlen

Am 14. Mai finden in Nepal erstmals seit 20 Jahren wieder Wahlen auf lokaler Ebene statt. Seit dem Beginn des Guerillakampfes 1996 und der darauf folgenden Entmachtung des Königs Gyanendra 2007 sind die Verhältnisse in Nepal in der Krise. Das unausgereifte politische System ist ein Kompromiss einer sechsjährigen Debatte der drei großen Parteien Nepals, den Maoisten, der Kongresspartei und der Kommunistische Partei Nepals – Maoistisches Einheitszentrum. Das Parlament ist die Bühne für Grabenkämpfe zwi...