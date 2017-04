Frauke Petry wirft hin

Mit hochgezogenen Augenbrauen vor zerknitterter Deutschlandfahne richtete Frauke Petry am Mittwoch eine Videobotschaft an die Mitglieder der »Alternative für Deutschland« (AfD). Die Parteichefin werde »weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung im Spitzenteam zur Verfügung stehen«. Für die von Grabenkämpfen gebeutelte AfD ein Paukenschlag, schließlich will die rechte Organisation am Wochenende in Köln ihren Bundesparteitag abhalten, bei dem auch das Spitzenpersonal für die Bundestagswahl im September aufgestellt werden soll. In dem auf ihrer Facebook-Seite verbreiteten Video warnte Petry vor einer »fundamentaloppositionellen Strategie«, womit sie offenbar die ultrarechten Position...