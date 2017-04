Wirklichkeit von innen

In der Woche vor Ostern fuhr ich spontan nach Oldenburg. In dieses kleine Städtchen, das ganz weit im Nordwesten liegt, inmitten einer von der Fleischmafia bestimmten Landwirtschaft, wie Wolfgang Schorlau in einem Nachwort zu einem seiner Krimis schrieb.

Ich hatte im NDR-Radio einen Beitrag über ein Theaterstück von Albert Camus gehört: »Die Gerechten«. Er wird wieder am Staatstheater gegeben, wo es 1977 abgesetzt worden war – am Tag nach der Premiere hatte die RAF den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer entführt. Da das Stück von 1949 die Frage revolutionärer Gewalt verhandelt, galt es als skandalös. Im Lokalblatt, der Nordwest Zeitung wurde damals der Inszenierung von Gerhard Jelen eine »Indoktrination von eindeutig marxistischer Färbung« vorgeworfen.

»Die Gerechten« handelt von einer kleinen, isolierten Gruppe von russischen Sozialrevolutionären, die 1905 Attentate auf die Repräsentanten des Staats verüben. Später stellte sich heraus, dass die G...