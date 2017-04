»Lokomotive« weiter unter Dampf

Die »Lokomotive der Weltwirtschaft« steht weiter unter Dampf: Während in der Nachbarschaft die politischen und militärischen Spannungen zunehmen, läuft die chinesische Ökonomie auf Hochtouren. So konnte das Bruttoinlandsprodukts (BIP; »Wirtschaftsleistung«) der Volksrepublik im ersten Quartal zum zweiten Mal in Folge zulegen. Die Besonderheit dabei ist, dass vor allem die Industrieproduktion kräftig anzieht, wie das Internetmagazin Asia Times online aktuell berichtet. Um 6,4 Prozent sei demnach der Ausstoß des verarbeitenden Gewerbes in den ersten drei Monaten des Jahres gewachsen. Das sei der höchste Wert seit neun Quartalen.

Das ist insofern interessant, weil sich in Chinas Wirtschaft seit geraumer Zeit ein Strukturwandel vollzieht, der von der Partei- und Staatsführung orchestriert wird. In den vergangenen Jahren war vorrangig der Dienstleistungssektor gefördert und entwickelt worden, der dann auch regelmäßig erheblich stärker als die übrige Volkswirtsc...