Instabile Diktatur

Am Sonntag, dem 16. April, sind türkische Bürger dazu aufgerufen, über eine Verfassungsreform abzustimmen. Die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebten Änderungen sind so gravierend und eindeutig, dass jeder, der sich ernsthaft mit ihnen befasst, das geplante neue politische System als Präsidialdiktatur bezeichnen müsste. Die türkische Anwaltskammer hat die Verfassungsänderungen Punkt für Punkt aufgelistet und ausführlich kommentiert. Hier in Kürze nur das Wichtigste. Sollte Erdogan beim Referendum erfolgreich sein, bedeutete dies für die Zukunft: Als Staatsoberhaupt und Chef der Exekutive kann der Präsident nach Gutdünken eine beliebige Anzahl von Ministern und Stellvertretern mit beliebigen Rechten und Aufgabenfeldern ernennen und entlassen; er kann »öffentliche Institutionen« gründen, deren Zuschnitt und Kompetenzen allein von ihm bestimmt werden; er ernennt alle hohen Staatsbeamten und den Großteil der Richter des Verfassungsgerichtes sowie de ...