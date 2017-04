Im Krisenmodus

Freundliche Gesten sehen anders aus. Der russische Präsident Wladimir Putin hat anlässlich des Antrittsbesuchs von US-Außenminister Rex Tillerson bei seinem Amtskollegen in Moskau mit eine ernüchternde Diagnose des Zustands der gegenseitigen Beziehungen geliefert. Diese seien, so Putin in einem Fernsehinterview des TV-Senders Mir vom Mittwoch, »schlecht wie seit langem nicht«. Seitdem Donald Trump US-Präsident ist, hätten sie sich auf der Arbeitsebene und unter den Militärs noch weiter verschlechtert. Putin hielt zudem an der Linie fest, es gebe keine Beweise für einen syrischen Giftgasangriff, indes sei die US-amerikanische Attacke ein Bruch des Völkerrechts gewesen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow, Tillersons Gastgeber, hatte vor der Begegnung am Mittwoch nachmittag mit dem US-Außenminister gesagt, er treffe sich mit seinem Gegenpart, um »die US-amerikanische Strategie im Syrien-Krieg« kennenzulernen. Vorfälle wie der Angriff auf den syrischen Mili...