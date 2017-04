Sprüherin des Tages: Louise Schneider

Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürfte man sich bewusst sein, dass sie nicht nur Freunde hat. Doch mit dieser Gegnerin hatte dort wohl niemand gerechnet: »Geld für Waffen tötet!« stand da am Dienstag morgen in großen roten Lettern vor dem Bankgebäude in Bern geschrieben. An dem meterhohen weißen Bauschutz vor der SNB hatte sich nicht etwa die Jugend zu schaffen gemacht, sondern die 86jährige Friedensaktivistin Louise Schneider.

Den beherzten Griff zur Spray­dose tat die Rentnerin, um gegen die zweifelhafte Geldvergabe der SNB an Produzenten von Kriegsmate...