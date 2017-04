Neue Staatsreligion

Mit allem Pomp hat das offizielle Polen am Montag den siebten Jahrestag des Absturzes der Regierungsmaschine über dem Flughafen Smolensk-Nord 2010 begangen. Schon das Frühstücksfernsehen brachte die Zuschauer mit Trommelwirbeln in geistige Habachtstellung, als es die zum Unglückszeitpunkt um 8.41 Uhr veranstaltete Totenehrung der Regierung vom Warschauer Ehrenfriedhof Powazki live übertrug. Später wurden eine Gedenktafel und eine aus schwarzem Marmor gefertigte Büste des mit dem Unglücksflugzeug abgestürzten Staatspräsidenten Lech Kaczynski enthüllt. Am Abend endeten die Feierlichkeiten mit Messen in den Kathedralen von Warschau und Krakau sowie einer Ansprache von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski vor Tausenden seiner Anhänger in der polnischen Hauptstadt. Bei dem Absturz waren seinerzeit alle 96 Insassen der Tupolew ums Leben gekommen. Die Regierungsdelegation hatte die Gräber der in Katyn bei Smolensk 1940 erschossenen polnischen Offiziere besuchen wollen.

Po...